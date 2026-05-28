Токаев сделал заявление о судьбоносной миссии Путина

Президент РФ Владимир Путин выполняет миссию, имеющую судьбоносное значение для российского государства, заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Он также выразил уверенность в том, что Москва никогда не утратит лидирующих позиций в глобальной экономике, передает пресс-служба Кремля.

Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства, — подчеркнул президент Казахстана.

Он отметил, что, будучи выдающимся государственным деятелем и политиком мирового масштаба, российский лидер проводит последовательную политику на укрепление статуса России как великой державы. По словам казахского лидера, без прямого участия Москвы ни одна крупная международная проблема не может быть решена.

Ранее Токаев назвал Казахстан и Россию братскими и дружественными странами, имеющими много общего. Он также отметил, что народы обоих государств искренне заинтересованы в продолжении активного сотрудничества, и добавил, что для дальнейшего успешного развития обеим странам необходим мир.