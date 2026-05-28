Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 12:46

ЦИПР-2026 посетили более 300 делегатов из 46 стран

XI конференция ЦИПР-2026 XI конференция ЦИПР-2026 Фото: Пресс-служба ЦИПР-2026
Подписывайтесь на нас в MAX

С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде состоялась XI конференция ЦИПР-2026. В этом году на форуме присутствовало свыше 300 представителей из 46 государств, среди которых были делегации из Индии, Сербии, Аргентины, Китая, Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии, а также государств Африки и Ближнего Востока.

Деловая программа мероприятия состояла из 11 специализированных дискуссий, в которых приняли участие спикеры из разных стран. Центральное место в программе заняла пленарная международная сессия под названием «Карта цифровой промышленности: роли и обязанности на глобальном уровне», собравшая представителей разных государств.

На выставке свои разработки и продукцию продемонстрировали компании из Беларуси, Китая, Индии, Анголы и Узбекистана. Кроме того, на площадке был представлен информационный стенд ЮНИДО.

В ходе мероприятия состоялись двусторонние переговоры с руководителями профильных ведомств стран-партнеров. Несколько российских компаний подписали контракты на сотрудничество с иностранными партнерами.

XI конференция ЦИПР-2026 XI конференция ЦИПР-2026 Фото: Пресс-служба ЦИПР-2026

Ранее сообщалось, что городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд», который прошел с 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР, объединил свыше 10 тыс. участников. К программе присоединились специалисты со всей страны, в том числе ученые и предприниматели.
Общество
конференции
партнеры
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Лавров ответил на обещание Пашиняна разбогатеть без России
Политолог раскрыл истинную цель ЕС в затягивании переговоров по Украине
МИД назвал атаку ВСУ на колледж свидетельством распущенности Киева
Россия предупредила Армению о последствиях вступления в ЕС
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.