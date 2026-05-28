ЦИПР-2026 посетили более 300 делегатов из 46 стран

С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде состоялась XI конференция ЦИПР-2026. В этом году на форуме присутствовало свыше 300 представителей из 46 государств, среди которых были делегации из Индии, Сербии, Аргентины, Китая, Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии, а также государств Африки и Ближнего Востока.

Деловая программа мероприятия состояла из 11 специализированных дискуссий, в которых приняли участие спикеры из разных стран. Центральное место в программе заняла пленарная международная сессия под названием «Карта цифровой промышленности: роли и обязанности на глобальном уровне», собравшая представителей разных государств.

На выставке свои разработки и продукцию продемонстрировали компании из Беларуси, Китая, Индии, Анголы и Узбекистана. Кроме того, на площадке был представлен информационный стенд ЮНИДО.

В ходе мероприятия состоялись двусторонние переговоры с руководителями профильных ведомств стран-партнеров. Несколько российских компаний подписали контракты на сотрудничество с иностранными партнерами.

Ранее сообщалось, что городской фестиваль «Тех-Френдли Викенд», который прошел с 21 по 23 мая в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР, объединил свыше 10 тыс. участников. К программе присоединились специалисты со всей страны, в том числе ученые и предприниматели.