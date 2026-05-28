Президент Украины Владимир Зеленский ставит перед ВСУ все новые задачи террористического характера, а Запад при этом призывает Киев не снижать обороты, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Киев пользуется активной военно-политической поддержкой стран НАТО и ЕС.

Киевский неонацистский режим при активной военно-политической поддержке стран НАТО, ЕС продолжает террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны. <…> Зеленский <…> публично ставит новые террористические задачи, все это происходит открыто, находит живой отклик у его западных союзников, которые прямым текстом призывают киевский режим не сбавлять темп, — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что высока вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку ВСУ к теракту в Старобельске. По ее словам, именно вскользь упомянутый журналистом Ставрополь позволяет предположить, что он находился в подразделении украинских солдат в момент координации спланированной атаки на колледж в ЛНР.

До этого Захарова заявила, что реакция Запада на теракт в Старобельске представляет собой чудовищное и бездушное кощунство. Дипломат подчеркнула, что информация об атаке была общедоступна, ее никто не замалчивал, однако западные страны даже не удосужились выразить соболезнования.