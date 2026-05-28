Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 13:06

Захарова раскрыла, какие задачи ставит Зеленский перед ВСУ

Захарова: Зеленский дает ВСУ новые террористические задачи при поддержке Запада

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский ставит перед ВСУ все новые задачи террористического характера, а Запад при этом призывает Киев не снижать обороты, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Киев пользуется активной военно-политической поддержкой стран НАТО и ЕС.

Киевский неонацистский режим при активной военно-политической поддержке стран НАТО, ЕС продолжает террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны. <…> Зеленский <…> публично ставит новые террористические задачи, все это происходит открыто, находит живой отклик у его западных союзников, которые прямым текстом призывают киевский режим не сбавлять темп, — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что высока вероятность того, что корреспонденты CNN снимали подготовку ВСУ к теракту в Старобельске. По ее словам, именно вскользь упомянутый журналистом Ставрополь позволяет предположить, что он находился в подразделении украинских солдат в момент координации спланированной атаки на колледж в ЛНР.

До этого Захарова заявила, что реакция Запада на теракт в Старобельске представляет собой чудовищное и бездушное кощунство. Дипломат подчеркнула, что информация об атаке была общедоступна, ее никто не замалчивал, однако западные страны даже не удосужились выразить соболезнования.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Владимир Зеленский
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд разрешил саратовцам требовать компенсацию от курящих соседей
Навка оспорила введенные против нее санкции ЕС
Пашинян сообщил, в чем США собираются помочь Армении
Финалист «Ролан Гаррос» назвал условия успешной игры россиян на турнире
Американист ответил, кто хочет завершения войны в Иране
«Макаревича корежит»: Милонов о клипе SHAMAN с лицами иноагентов
Психолог поделился способом быстро включиться в работу после отдыха
В России создали «охотника» на воздушных и морских дронов
Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска
Захарова рассказала о вопиющем случае преступной халатности ЮНЕСКО
Актер Миллер оценил конфликт вокруг нового спектакля «Гамлет»
В ФТС оценили готовность таможенников работать по новой системе
Памфилова раскрыла, сколько дней продлится голосование на выборах в Госдуму
Синдром чистого дома: как порядок влияет на тревожность и сон
Косметолог опровергла популярный миф о коллагене
«Можно принять»: Долина объяснила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»
СК РФ возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента
Скончался бывший президент Йемена
Россияне смогут сами блокировать международные звонки
Мужчина и женщина сгорели заживо в Саратове
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.