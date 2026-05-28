Появились подробности исчезновения сапбордистов из Омска

Пропавшая пара из Омска отправилась плавать на сапбордах в плохую погоду, пишет Telegram-канал «112». Три дня назад 43-летняя Ольга Симочкина и 40-летний Анатолий Бойко ушли кататься по Иртышу и перестали выходить на связь.

Как пишет источник, 25 мая мужчина и женщина ушли из дома на бульваре Архитекторов. С тех пор о местонахождении пары ничего не известно. К поискам подключились правоохранители и волонтеры. Пока обнаружить пропавших или их сапборды не удалось, зацепок у поисковиков также нет.

Известно, что Ольга и Анатолий уже устраивали подобные путешествия. Год назад они преодолели маршрут по Иртышу от Усть-Заостровки до Старого Кировска. Также пара сплавлялась на сапах по реке Ай на Урале.

Ранее сообщалось, что что полиция ищет двух сапбордистов, исчезнувших три дня назад в Омске. По данным МВД, пропавшие молодые люди были одеты в легкую одежду.

До этого спасатели закончили трехдневные поиски семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края. За эти дни они обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности.