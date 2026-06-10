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10 июня 2026 в 12:34

Российские бойцы поразили морскую базу и склады ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли удары по морской базе и складам боеприпасов ВСУ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российские войска поразили военно-морскую базу ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также были атакованы склады боеприпасов и горючего, используемые украинскими военными.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военно-морской базе, складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах, — отметили в ведомстве.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности.

До этого начальник ПВО 1194-го полка группировки «Южная» с позывным Сокол заявил, что ВСУ начали применять новую тактику, отправляя в качестве приманки беспилотники Hornet, а вслед за ними запуская дрон-матку с четырьмя FPV-дронами на борту. По его словам, «родительский» дрон выпускает FPV в тот момент, когда Hornet и разведчик фиксируют, откуда ведется огонь по воздушным целям.

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