ВСУ начали применять новую тактику с дронами-матками

ВСУ начали применять новую тактику, отправляя в качестве приманки беспилотники Hornet, а вслед за ними запуская дрон-матку с четырьмя FPV-дронами на борту, заявил начальник ПВО 1194-го полка группировки «Южная» с позывным Сокол. По его словам, которые приводит ИС «Вести», «родительский» дрон выпускает FPV в тот момент, когда Hornet и разведчик фиксируют, откуда ведется огонь по воздушным целям.

У них сейчас появилась новая тактика. Они отсылают к нашим тыловым объектам «матку», несущую на себе четыре FPV-дрона. А так как мы последнее время не даем им жизни, сбиваем их, прилетает Hornet как приманка. И матка спускает FPV. Получается, Hornet и разведчик наблюдают, откуда ведется боевая работа, стрелковый бой по воздушной цели, — рассказал Сокол.

Старший оператор РЛС с позывным Емеля подчеркнул, что российские военные уже выработали ответный прием, который наносит серьезные потери вражеским БПЛА. Вдоль всей линии фронта размещены радары для обнаружения целей. Если фиксируется тяжелый дрон типа «Баба-Яга», данные передают расчету FPV, и те сбивают его. Если речь об ударных крылатых беспилотниках, информация уходит на посты воздушного наблюдения, и встречают их уже на маршруте полета.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили за ночь 72 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях. По информации источников, дроны летели в сторону приграничных регионов России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.