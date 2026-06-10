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10 июня 2026 в 09:17

«Северяне» не подпустили дроны ВСУ к российскому приграничью

Силы ПВО группировки войск «Север» сбили 72 летевших в сторону России дрона ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы противовоздушной обороны российской группировки войск «Север» уничтожили за ночь 72 беспилотника ВСУ в Харьковской и Сумской областях, заявил в беседе с ТАСС источник в группировке войск. По его словам, дроны летели в сторону приграничных регионов России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В ночное время суток был обнаружен пролет 72 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов РФ. Координаты целей немедленно были переданы расчетам ПВО, — отметил информатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ практически полностью уничтожили панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Как уточнил губернатор Михаил Развожаев, ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию панорамы. Однако, по его словам, любая попытка сломить город всегда заканчивается поражением врагов.

До этого стало известно, что силы ПВО в ночь на 10 июня ликвидировали 326 украинских беспилотников над регионами России. БПЛА удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской и Рязанской областей.

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