Киев заявил об успешных испытаниях дешевого аналога Patriot

Украинская оборонная компания Fire Point заявила, что провела первые успешные летные испытания новой зенитной ракеты FP-7.x, пишет Financial Times. Ракету называют более дешевым аналогом американской ракеты Patriot и франко-итальянской SAMP-T. Отмечается, что она предназначена для перехвата баллистических ракет и беспилотников.

По данным издания, новая система противовоздушной обороны, получившая название Freyja, будет включать в себя также радары для обнаружения целей и систему управления. Сооснователь компании Денис Штилерман отметил, что успешное завершение проекта зависит от оперативности действий западных партнеров.

Готовые ракеты планируется выпускать к 2027 году. При этом, эксперты сомневаются, что новая ракета сможет полностью заменить Patriot. Специалист Центра стратегических и международных исследований Том Карако считает, что FP-7.x скорее усилит существующую систему ПВО, чем заменит ее.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у Германии дополнительные ракеты для комплексов Patriot. Киев надеялся получить десятки боеприпасов из запасов бундесвера уже в текущем году.

До этого президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал темпы производства ракет для систем Patriot в США. Он заявил, что 60–65 ракет в месяц — это ничтожно мало с учетом текущих угроз.