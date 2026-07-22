Появились кадры задержания украинского агента с бомбой в петербургском метро

В Сети появились кадры задержания мужчины с бомбой в петербургском метро. Он также собирал для спецслужб Украины данные об оборонно-промышленном комплексе РФ. На допросе задержанный рассказал, что получал денежное вознаграждение на криптокошелек, передает ТАСС.

Пойманным злоумышленником оказался 21-летний россиянин. Молодого человека задержали при входе в метро. Самодельную бомбу он замаскировал под GPS-трекер.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на крупном промышленном объекте на Урале, который планировали украинские спецслужбы. 60-летний житель Тюмени, причастный к его подготовке, был ликвидирован. При задержании он открыл огонь из автомата по сотрудникам спецподразделений. В ответ они нейтрализовали его.

До этого суд приговорил украинского военнослужащего Романа Шаповала к 16 годам за теракт в Курской области. В феврале 2025 года он незаконно проник на территорию России с автоматом АК-74 и боеприпасами. Шаповал действовал в районе сел Махновка и Замостье Суджанского района.