Санкт-Петербург остался без авиасообщения Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Петербурга Пулково ночью 22 июля ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах сразу пяти российских городов. Речь идет о Геленджике, Саратове, Самаре, Ульяновске и Волгограде. Кроме того, аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого в аэропорту Калуги также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщила пресс-служба Росавиации, введенные ограничения связаны с обеспечением безопасности воздушного пространства. Ограничительные меры продолжают действовать и на данный момент.