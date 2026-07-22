Санкт-Петербург остался без авиасообщения

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22 июля 2026 в 03:51

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Росавиация: в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на полеты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В аэропорту Петербурга Пулково ночью 22 июля ввели временные ограничения, сообщили в пресс-службе Росавиации. Решение не принимать и не выпускать самолеты принято для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах сразу пяти российских городов. Речь идет о Геленджике, Саратове, Самаре, Ульяновске и Волгограде. Кроме того, аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого в аэропорту Калуги также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщила пресс-служба Росавиации, введенные ограничения связаны с обеспечением безопасности воздушного пространства. Ограничительные меры продолжают действовать и на данный момент.

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