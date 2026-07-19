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19 июля 2026 в 11:40

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги приостановили прием и выпуск самолетов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в своих социальных сетях. При этом уточняется, что введенные ограничения связаны с обеспечением безопасности воздушного пространства.

Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — отмечается в сообщении.

Ранее в аэропорту Краснодара (Пашковский) временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов и были дополнительными — аэропорт работал по сокращенному графику с 09:00 до 23:00 мск. Решение приняли на фоне угрозы атак БПЛА.

Между тем в аэропорту Оренбурга самолет Superjet 100 не смог вылететь в Санкт-Петербург из-за обнаруженной в багажном отсеке жидкости с резким запахом. Перед отправлением рейса сотрудники обнаружили неизвестное вещество и сначала предположили, что причиной стала утечка из почтового отправления. После этого на место вызвали технические службы для проверки.

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