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15 июля 2026 в 20:01

Самолет не взлетел в Оренбурге из-за утечки нефти в багаже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В аэропорту Оренбурга самолет не смог вылететь в Санкт-Петербург из-за утечки нефти в багажном отсеке, сообщает Telegram-канал Baza. Перед вылетом рейса на борту Superjet 100 обнаружили неизвестную жидкость с резким запахом — сначала сотрудники предположили, что протекло почтовое отправление, и вызвали технические службы.

В ходе осмотра выяснилось, что в багаже находилась коробка с девятью литровыми стеклянными бутылками с надписью «Нефть». Четыре из них оказались разбиты, содержимое вытекло в подпольное пространство фюзеляжа и дренажную систему самолета.

Коробка была промаркирована как опасный груз, однако экипаж об этом не проинформировали. Лайнер отстранили от полетов и направили на очистку багажного отсека и внутренних полостей от нефтепродуктов.

Ранее сообщалось, что рейсы из Самары, Хабаровска и Москвы были перенаправлены на запасные аэродромы в Тюмени и Челябинске из-за мощной грозы над Екатеринбургом. Стихия также серьезно повлияла на городскую инфраструктуру. По информации мэрии, во всех восьми районах Екатеринбурга зафиксировано падение деревьев и веток.

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