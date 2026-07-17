Два южных аэропорта России закрылись для полетов Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Краснодара и Сочи

Росавиация объявила о временном прекращении приема и выпуска рейсов в аэропорту Краснодара (Пашковский). Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов и являются дополнительными — авиагавань и так работает по сокращенному графику (с 09:00 до 23:00 мск).

Решение принято на фоне сохраняющейся угрозы атак беспилотников. Аналогичные меры были введены в аэропорту Сочи. В настоящее время сигнал опасности также действует в Анапе.

В Росавиации не уточнили, как долго продлятся ограничения. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано следить за обновлениями на сайтах аэропортов.

Прошлой ночью аналогичные запреты вводились в аэропортах Саратова (Гагарин) и Пензы. Рейсы на прием и выпуск воздушных судов были приостановлены, сообщала пресс-служба Росавиации в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Оренбурга самолет не смог вылететь в Санкт-Петербург из-за утечки нефти в багажном отсеке. Telegram-канал Baza проинформировал, что перед вылетом рейса на борту Superjet 100 обнаружили неизвестную жидкость с резким запахом — сначала сотрудники предположили, что протекло почтовое отправление, и вызвали технические службы. В ходе осмотра выяснилось, что в багаже находилась коробка с девятью литровыми стеклянными бутылками с надписью «Нефть».