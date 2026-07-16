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16 июля 2026 в 02:16

Два российских аэропорта «захлопнулись» для пролета самолетов

Росавиация ввела временные запреты на полеты в аэропортах Саратова и Пензы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Федеральное агентство воздушного транспорта (ФАВТ) ввело временные ограничения на работу аэропортов Саратова (Гагарин) и Пензы. Рейсы на прием и выпуск воздушных судов приостановлены, сообщила пресс-служба Росавиации в своих социальных сетях.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в агентстве. На какой срок введены ограничения, не уточняется. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропортов и у перевозчиков.

Информация о возобновлении работы будет предоставлена дополнительно. Аэропорты временно не обслуживают рейсы, однако все службы работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Оренбурга самолет не смог вылететь в Санкт-Петербург из-за утечки нефти в багажном отсеке. Telegram-канал Baza проинформировал, что перед вылетом рейса на борту Superjet 100 обнаружили неизвестную жидкость с резким запахом — сначала сотрудники предположили, что протекло почтовое отправление, и вызвали технические службы. В ходе осмотра выяснилось, что в багаже находилась коробка с девятью литровыми стеклянными бутылками с надписью «Нефть».

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