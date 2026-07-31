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31 июля 2026 в 15:37

В Сети появились кадры обрушения дома в Саратове

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Видео момента обрушения подъезда в многоэтажке по улице Крымской в Саратове опубликовано прокуратурой Саратовской области на платформе MAКС. Инцидент произошел 31 июля.

По данным властей, разрушились перекрытия и внешние стены в пятом и шестом подъездах. Здание частично эвакуировано.

Ранее глава города Игорь Молчанов сообщил, что часть кирпичной кладки аварийного дома на улице Крымской в Саратове обрушилась повторно. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого сообщалось, что 23 июля 13-летний мальчик получил смертельные травмы в результате обрушения кирпичной кладки стены заброшенного аварийного здания в Омске. Инцидент произошел в дневное время на территории объекта по улице Соцгородок, 18.

Также сообщалось, что в Махачкале сильный потоп привел к обрушению жилого дома на улице Газопроводной, фундамент здания начал уходить под землю. Изначально сообщалось, что внутри могли находиться люди.

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