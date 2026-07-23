Мальчик погиб при обрушении стены заброшенного здания В Омске 13-летний мальчик погиб при обрушении стены аварийного здания

В четверг, 23 июля, в Омске 13-летний мальчик получил смертельные травмы в результате обрушения кирпичной кладки стены заброшенного аварийного здания, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Омской области. Инцидент произошел в дневное время на территории объекта по улице Соцгородок, 18.

На место происшествия незамедлительно прибыл прокурор Ленинского округа Артем Буйный для координации работы правоохранительных органов. Ведомство организовало проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований безопасности при эксплуатации зданий, а также своевременность ограничения доступа к аварийным объектам.

Кроме того, будет дана оценка эффективности работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после гибели подростка.

Ранее в Хабаровском крае на реке Мае вблизи поселка Джигда перевернулась моторная лодка, на борту которой находились трое человек, не использовавших спасательные жилеты. В результате инцидента взрослые смогли самостоятельно выбраться из воды, однако семилетний ребенок утонул, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

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