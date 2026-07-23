Разведка ФРГ выпустила инструкцию по безопасности после публикаций МО РФ

Ведомство по защите Конституции Германии выпустило специальную инструкцию по безопасности для местных компаний военно-промышленного комплекса, передает ТАСС. Причиной создания документа стала публикация Министерством обороны РФ списка европейских предприятий, производящих беспилотники для украинских сил.

В этот перечень вошли три немецких завода, которые зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал потенциальными целями для ударов. Немецкая контрразведка расценила эти события как прямое следствие договоренностей между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и Владимиром Зеленским.

Уровень угрозы компаниям в сфере обороны и безопасности в Германии, особенно для тех, которые сотрудничают с Украиной, по-прежнему высокий, — пишет контрразведка.

Помимо российских предупреждений, причиной тревоги берлинских спецслужб стали случаи шпионажа, фишинговые атаки и проявления активности радикальных группировок. На фоне этих событий ведомство призвало оборонные предприятия выстроить полноценную систему управления рисками и регулярно проверять IT-системы.

Компаниям настоятельно рекомендовали свести к закону минимум публичную информацию о текущих и будущих военных проектах. Сотрудникам оборонного сектора посоветовали соблюдать строгую сдержанность в соцсетях и избегать подозрительных контактов во время поездок. В случае поступления необычных заказов или запросов предприятиям предписано сразу обращаться напрямую к контрразведке.

Ранее вооруженные силы России поразили склад с дронами и цех по производству комплектующих для БПЛА в Одессе. В Минобороны добавили, что военные продолжают наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.