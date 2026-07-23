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23 июля 2026 в 18:40

Россиянам назвали самую популярную азартную игру

Ставки стали самой популярной азартной игрой в России

Андрей Ходыков Андрей Ходыков Фото: NEWS.ru
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Самой популярной азартной игрой в России стали ставки, заявил исполнительный директор «Центра борьбы с лудоманией» Андрей Ходыков на пресс-конференции ТАСС «Азартные игры в России. Как противостоять зависимости?». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, за прошлый год ставки сделали около 15 млн жителей страны.

Это практически 15 млн человек, которые сделали ставки за прошлый год. Это близко каждому десятому россиянину, — уточнил Ходыков.

По словам директора центра, на втором месте — онлайн-казино, в том числе нелегальные ресурсы. Также в России популярны криптоказино и фондовые биржи.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что родственникам людей с лудоманией не стоит выплачивать за них долги, так как это только усугубляет зависимость. По его словам, для успешного лечения необходимо применять тактику так называемой жесткой любви. Специалист отметил, что основная ошибка близких — это попытка избавить игрока от финансовых последствий его действий.

До этого сотрудники ФСБ и Следственного комитета России пресекли деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся финансовым обеспечением запрещенных онлайн-казино. Были задержаны 24 участника преступного сообщества, а еще восемь фигурантов объявили в розыск.

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