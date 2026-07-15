Омича задержали за поддержку Украины Омские следователи возбудили на омича уголовное дело об оправдании терроризма

На 26-летнего жителя Омска возбудили уголовное дело за поддержку терроризма, сообщила официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак. Он положительно высказывался о действиях Украины, пишет «Интерфакс».

Установлено, что фигурант, используя личный аккаунт в мессенджере Telegram, открыто выражал антироссийские взгляды, размещал положительные комментарии, оправдывающие деятельность украинских террористических организаций, — заявила Руснак.

Она добавила, что уголовное дело на омича возбудили следователи местного управления ФСБ. Мужчине грозит лишение свободы от пяти до семи лет.

Ранее иркутский суд отправил 17-летнего подростка в воспитательную колонию за ложные сообщения о готовящихся терактах. Он через анонимный аккаунт отправлял фейковые сведения за деньги.

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