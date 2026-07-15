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15 июля 2026 в 08:34

Россиянин получил суровый срок за посты в Сети

Кузбассовца отправили в колонию на 12 лет за поддержку террористов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Житель Кузбасса получил 12 лет лишения свободы за поддержку террористов, сообщается в Telegram-канале пресс-службы СУСК по Кемеровской области. Его признали виновным в участии в деятельности запрещенной в России террористической организации, оправдании терроризма и реабилитации нацизма.

Доказательства <...> признаны судом достаточными для вынесения приговора 24-летнему жителю города Прокопьевска. Он признан виновным в совершении преступлений, — говорится в сообщении

По данным следствия, мужчина с 2023 года состоял в националистической организации, признанной террористической и запрещенной на территории России. Более года он администрировал канал в мессенджере, где размещал материалы в поддержку организации и призывал пользователей к участию в ее деятельности. Также осужденный опубликовал изображение с георгиевской лентой и сковородой и изображение лидера организации в форме ветерана Великой Отечественной войны.

По решению суда осужденному назначили 12 лет колонии. Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФСБ по Кемеровской области сообщила, что сотрудники УФСБ и ФСИН по региону пресекли экстремистскую деятельность мужчины, содержащегося в следственном изоляторе. В отношении него возбудили уголовное дело.

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Кузбасс
Кемеровская область
экстремизм
терроризм
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