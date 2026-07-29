Россиян предупредили о рисках конфискации автомобиля за логотип Instagram Юрист Крестьянинов: за логотип Instagram могут конфисковать автомобиль

Логотип Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена) на стекле автомобиля может привести к конфискации машины, заявил «Москве 24» юрист Александр Крестьянинов. Эксперт уточнил, что подобные значки подпадают под статью о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций.

Она влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов. Все меры применяются с конфискацией: могут забрать либо автомобиль, либо вывеску, где символика присутствует. Юрлиц привлекают к штрафу от 10 тыс. до 15 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения, — предупредил юрист.

Ранее москвича арестовали на 10 суток из-за татуировки с нацистской символикой. Молодого человека задержали в метро на станции «Третьяковская» и доставили в полицию.

До этого Долгопрудненский суд Московской области признал политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) виновным по статье о пропаганде экстремизма. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей.