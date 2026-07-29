Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 18:46

Россиян предупредили о рисках конфискации автомобиля за логотип Instagram

Юрист Крестьянинов: за логотип Instagram могут конфисковать автомобиль

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Логотип Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена) на стекле автомобиля может привести к конфискации машины, заявил «Москве 24» юрист Александр Крестьянинов. Эксперт уточнил, что подобные значки подпадают под статью о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций.

Она влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей, либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 100 часов. Все меры применяются с конфискацией: могут забрать либо автомобиль, либо вывеску, где символика присутствует. Юрлиц привлекают к штрафу от 10 тыс. до 15 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения, — предупредил юрист.

Ранее москвича арестовали на 10 суток из-за татуировки с нацистской символикой. Молодого человека задержали в метро на станции «Третьяковская» и доставили в полицию.

До этого Долгопрудненский суд Московской области признал политика Бориса Надеждина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) виновным по статье о пропаганде экстремизма. Его оштрафовали на 1 тыс. рублей.

Общество
Instagram
экстремизм
конфискации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура снова запросила пожизненное для детоубийцы из Черняховска
Жители Башкирии обнаружили за шторой неожиданного гостя
«Август заберет свое лето»: москвичам пообещали прохладную погоду
Конфиденциальные данные британских чиновников слили в даркнет
5,5 млрд рублей Чубайса, удар Ирана по Украине, судьба Telegram: что дальше
Одну из самых красивых рыб в мире поймали на Сахалине
«Сообщите семье»: бутылку с запиской девочки от 1973 года нашли в болоте
Установлен возможный убийца модели из Ромашково
Американец прилетел в Москву лечить спину после отказа клиник США
В ТЦ «Павелецкая Плаза» началась эвакуация
Названы хедлайнеры фестиваля «Пикник Афиши x Сбер» в Петербурге
Востоковед раскрыл, кто является главным врагом для йеменских хуситов
Центробанк поднял курс доллара до максимума за четыре месяца
В центре Стамбула полыхает торговый центр
Задержан второй фигурант по делу об избиении ученого Зезина на Урале
Ограничения по бензину сняли в российском регионе
Поляки решили снести еще один памятник советским воинам
Спасателям пришлось вызволять московского студента из пояса верности
«Носитель отсталости»: Вован и Лексус назвали любимых героев для пранков
Росстат зафиксировал рост средней зарплаты в РФ в мае
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.