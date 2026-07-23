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23 июля 2026 в 18:35

В Курске раскрыли последствия новой атаки ВСУ

Хинштейн: еще три человека пострадали от ударов украинских БПЛА

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины вновь атаковали Курскую область, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. В результате ударов дронов пострадали три человека.

Еще трое раненых в курском приграничье. Сегодня в селе Песчаное Беловского района из-за атаки FPV-дрона вблизи административного здания пострадали двое человек, — написал Хинштейн.

По его словам, 65-летняя женщина получила травму головы и множество осколочных ранений. У 40-летнего мужчины множественные осколочные ранения, а также ожоги рук и грудной клетки. В ходе еще одной атаки на частный дом был ранен 47-летний мужчина. Он получил слепые осколочные ранения и серьезную травму позвоночника. Всех пострадавших доставят в Курск для оказания медпомощи.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали ЗАГС в центре Белгорода во время церемонии бракосочетания. От удара травмы ног получили новобрачный и еще один мужчина, находившийся рядом.

Ранее стало известно, что ночная атака ВСУ на Воронежскую область привела к серьезным последствиям и нескольким пострадавшим. Губернатор Александр Гусев сообщил, что больше подробностей станет известно после окончания работы оперативных служб.

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