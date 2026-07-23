Дачников предупредили об угрозах на грядках, приводящих к смерти Роспотребнадзор: дачники рискуют заразиться болезнью Лайма и чумой

Во время работы на дачном участке можно заразиться смертельно опасными инфекциями, сообщил РИА Новости ведущий эксперт CMD Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. К ним относятся вирусный клещевой энцефалит, болезнь Лайма, анаплазмоз человека, эрлихиоз, клещевые пятнистые лихорадки, бешенство, туляремия, иерсиниоз, гельминтозы и чума.

Особое значение имеют защитные меры против потенциальных биологических угроз, порою даже невидимых. Клещи — возможные переносчики вирусного клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза человека, эрлихиоза, клещевых пятнистых лихорадок, — сказал Лебедев.

Грызуны, обитающие на дачных участках, могут быть переносчиками бешенства, туляремии, иерсиниоза, гельминтозов и чумы, предупредил Лебедев. По его словам, для защиты необходимо проводить обработку участка, а также не допускать проникновения крыс и мышей в дом и хозяйственные постройки. В случае укуса следует как можно скорее обратиться в травмпункт для профилактики бешенства, заключил эксперт.

Ранее дачница больше года лечилась от остеохондроза, однако причиной боли в руке оказалась паразитная инфекция. Невролог предположил, что симптомы связаны с остеохондрозом, и назначил лечение, которое не принесло результата. После этого дачница обратилась к инфекционисту. Врач диагностировал у нее токсокароз — заболевание, вызванное личинками паразитических червей.