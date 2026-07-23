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23 июля 2026 в 19:00

Французская нефтяная компания избавится от доли в «Арктик СПГ»

TotalEnergies передаст 10% в «Арктик СПГ-2» структуре «Новатэка»

Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
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Французская нефтяная компания TotalEnergies передаст свою 10-процентную долю в проекте «Арктик СПГ-2» дочерней структуре «Новатэка» — компании «Нордлайн», передает Reuters. Передача актива уже одобрена российскими властями и будет завершена в краткосрочной перспективе.

Вскоре после того, как «Арктик СПГ-2» попал под санкции США в ноябре 2023 года, «Новатэк» обратился к нам с предложением о возможной передаче доли, — сказал генеральный директор TotalEnergies Патрик Пуянне.

По словам Пуянне, передача акций отвечает интересам обеих сторон. При этом он не стал использовать термин «продажа» и не уточнил, получит ли TotalEnergies какую-либо компенсацию.

TotalEnergies уже списала $4,1 млрд (около 321,4 млрд рублей) по данному проекту в 2022 году, а в следующем году объявила форс-мажор. Выход из актива связан с тем, что санкции Евросоюза запретят компаниям импортировать российский СПГ в 2027 году или продавать его в других юрисдикциях.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз на год приостановит механизм пересмотра предельной стоимости российской нефти. Кроме того, новые ограничения впервые затронут суда, которые в ЕС связывают с теневым флотом, а европейским финансовым учреждениям будет запрещено проводить трансграничные операции с 32 российскими банками.

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