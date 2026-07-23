Зеленский захотел почистить кадровый состав ВСУ

Кадровый состав Вооруженных сил Украины ожидают изменения, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином. Он также поручил главкому Михаилу Драпатому подготовить соответствующие предложения, передает NV.

Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главнокомандующего, — сказал Зеленский.

Президент также заявил, что новому главкому ВСУ и врио министра обороны Украины Евгению Хмаре предстоит решить «вопрос ТЦК, вопрос нормального, если так можно выразиться, „лица“ мобилизации»». Известно, что Драпатого назначили на новую должность 22 июля. Хмара стал врио главы Минобороны 17 июля, решение приняло правительство по согласованию с Зеленским.

Ранее председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что назначение Хмары на пост министра обороны Украины противозаконно. Он отметил, что, согласно конституции этой страны, такую должность может занимать только гражданское лицо.