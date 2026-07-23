Венгрия рискует потерять десятки миллионов евро из-за санкций ЕС Санкции ЕС против РФ поставили под угрозу крупный контракт Венгрии с Египтом

Венгрия может понести серьезный финансовый ущерб из-за санкций Евросоюза, сорвавших контракт по производству вагонов для Египта. Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что Министерство экономики и энергетики страны уже инициировало служебное расследование по данному факту. Выход российского «Трансмашхолдинга» из совместного проекта поставил венгерскую сторону под угрозу выплаты гигантских штрафов, передает пресс-служба премьера.

Более 200 вагонов до сих пор не поставлены, в результате чего риски, связанные с невыполнением обязательств, ложатся на венгерское государство, — заявил Мадьяр.

Правительство считает, что ответственность за провал международной сделки лежит на предыдущем составе кабинета министров. Из-за возникших простоев завода в Дунакеси местному перевозчику MAV даже пришлось срочно арендовать австрийские вагоны. Вдобавок финансовые потери страны уже оцениваются в десятки миллионов евро, а часть работников предприятия осталась без работы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие 21-го пакета санкций приведет к болезненному удару по экономике самих стран Евросоюза. По его словам, предыдущие рестрикции били по Европе «лишь косвенно», но новые меры окажут непосредственное негативное влияние.