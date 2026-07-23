Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 18:53

Венгрия рискует потерять десятки миллионов евро из-за санкций ЕС

Санкции ЕС против РФ поставили под угрозу крупный контракт Венгрии с Египтом

Будапешт, Венгрия Будапешт, Венгрия Фото: Jan Wehnert/imagebroker.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Венгрия может понести серьезный финансовый ущерб из-за санкций Евросоюза, сорвавших контракт по производству вагонов для Египта. Премьер-министр Петер Мадьяр сообщил, что Министерство экономики и энергетики страны уже инициировало служебное расследование по данному факту. Выход российского «Трансмашхолдинга» из совместного проекта поставил венгерскую сторону под угрозу выплаты гигантских штрафов, передает пресс-служба премьера.

Более 200 вагонов до сих пор не поставлены, в результате чего риски, связанные с невыполнением обязательств, ложатся на венгерское государство, — заявил Мадьяр.

Правительство считает, что ответственность за провал международной сделки лежит на предыдущем составе кабинета министров. Из-за возникших простоев завода в Дунакеси местному перевозчику MAV даже пришлось срочно арендовать австрийские вагоны. Вдобавок финансовые потери страны уже оцениваются в десятки миллионов евро, а часть работников предприятия осталась без работы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что принятие 21-го пакета санкций приведет к болезненному удару по экономике самих стран Евросоюза. По его словам, предыдущие рестрикции били по Европе «лишь косвенно», но новые меры окажут непосредственное негативное влияние.

Европа
Венгрия
санкции
Петер Мадьяр
Египет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Знаменитого российского писателя внесли в базу «Миротворца»
Лукашенко отдал КГБ под присмотр госсекретаря
Минск предупредил Варшаву о готовящемся теракте
Max Group заявила о непричастности к скандалу с «бумажным» НДС
На Западе признали превосходство крейсера «Адмирал Нахимов»
Напавший на банк в Баварии мужчина зарезал человека
Дачников предупредили об угрозах на грядках, приводящих к смерти
Футболист Вендел рассказал, при каких условиях может получить паспорт РФ
Более десятка человек стали жертвами гигантского оползня
Лукашенко обратился к белорусам за помощью
ЕС внес в новый санкционный список 170 организаций и 48 физлиц
«Пещерная»: в Госдуме удивились вокабуляру Каллас
Французская нефтяная компания избавится от доли в «Арктик СПГ»
Во Франции раскрыли плачевное положение Зеленского
Названы сроки передачи показаний счетчиков, чтобы избежать переплат за ЖКХ
Зеленский захотел почистить кадровый состав ВСУ
Венгрия рискует потерять десятки миллионов евро из-за санкций ЕС
Назван прогноз ключевой ставки после заседания ЦБ 24 июля
«Все готовы»: Трамп выступил с резким предупреждением к Ирану
Россиянин поплатился за совращение двоих детей
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.