Принятие 21-го пакета санкций приведет к болезненному удару по экономике самих стран Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, если предыдущие ограничения били по Европе «лишь косвенно», то новые меры окажут непосредственное негативное влияние, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Если раньше санкции стран ЕС только косвенно били по их экономике, то с принятием 21-го пакета будут бить прямо, — сказал Песков.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов заявил, что страны Евросоюза выждут момент для принятия 21-го пакета антироссийских санкций, несмотря на текущие разногласия. Так он прокомментировал информацию о том, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия потребовали смягчения ряда ограничений.