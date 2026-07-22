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22 июля 2026 в 12:24

Кремль раскрыл ожидания от нового пакета санкций ЕС

Песков: 21-й пакет санкций ударит прямо по экономике стран Евросоюза

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Принятие 21-го пакета санкций приведет к болезненному удару по экономике самих стран Евросоюза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, если предыдущие ограничения били по Европе «лишь косвенно», то новые меры окажут непосредственное негативное влияние, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

Если раньше санкции стран ЕС только косвенно били по их экономике, то с принятием 21-го пакета будут бить прямо, — сказал Песков.

Ранее руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов заявил, что страны Евросоюза выждут момент для принятия 21-го пакета антироссийских санкций, несмотря на текущие разногласия. Так он прокомментировал информацию о том, что Греция, Франция, Италия, ФРГ, Австрия и Португалия потребовали смягчения ряда ограничений.

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