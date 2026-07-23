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23 июля 2026 в 18:59

Во Франции раскрыли плачевное положение Зеленского

Французский оппозиционер Филиппо: Зеленский находится в ужасном положении

Флориан Филиппо Флориан Филиппо Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении, заявил в своем новом видео лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик назвал его обагренной кровью марионеткой евроглобалистских «ястребов». Оппозиционер выложил ролик на своем YouTube-канале.

Зеленский, обагренная кровью марионетка евроглобалистских «ястребов», оказался в отчаянном положении, — заявил Филиппо.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон рыдает по этому поводу. Лидер партии «Патриоты» также раскритиковал 21-й пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза. По его мнению, он лишен всякого содержания.

Филиппо отметил, что когда сторонники войны впадают в уныние, лагерь мира вновь обретает надежду. Он призвал французов бороться за выход страны из ЕС и НАТО.

Ранее политик раскритиковал операцию венгерских правоохранителей против оппозиционной партии «Фидес» и ее лидера — бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. По его мнению, такие шаги являются проявлением диктатуры и бесстыдного тоталитаризма.

Европа
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Флориан Филиппо
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