Президент Украины Владимир Зеленский находится в ужасном положении, заявил в своем новом видео лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик назвал его обагренной кровью марионеткой евроглобалистских «ястребов». Оппозиционер выложил ролик на своем YouTube-канале.

Зеленский, обагренная кровью марионетка евроглобалистских «ястребов», оказался в отчаянном положении, — заявил Филиппо.

Он добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон рыдает по этому поводу. Лидер партии «Патриоты» также раскритиковал 21-й пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза. По его мнению, он лишен всякого содержания.

Филиппо отметил, что когда сторонники войны впадают в уныние, лагерь мира вновь обретает надежду. Он призвал французов бороться за выход страны из ЕС и НАТО.

Ранее политик раскритиковал операцию венгерских правоохранителей против оппозиционной партии «Фидес» и ее лидера — бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана. По его мнению, такие шаги являются проявлением диктатуры и бесстыдного тоталитаризма.