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21 июля 2026 в 18:58

«Диктатура»: во Франции раскритиковали операцию против Орбана

Филиппо назвал операцию властей Венгрии против партии Орбана диктатурой

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
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Операция венгерских правоохранителей против оппозиционной партии «Фидес», лидером которой является экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, — проявление диктатуры, заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в Х. Политик также подверг критике «ценности» ЕС, утверждая, что на деле они сводятся к цензуре и «все более бесстыдному тоталитаризму».

Диктатура! ЕС и его марионетки в государствах-членах становятся все более тоталитарными, — написал Филиппо.

Ранее сообщалось, что прокуратура Венгрии провела внезапный рейд в серверный центр партии «Фидес» с целью изъятия коммуникационного оборудования и баз данных. В партии назвали происходящее беспрецедентным давлением со стороны новых властей. Там подчеркнули, что подобный силовой сценарий не применялся в государстве с 1990 года, когда завершилась эпоха коммунизма.

До этого премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии приступило к расследованию связей бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. Он неоднократно обвинял Сийярто «в сговоре с русскими» и утверждал, что речь якобы может идти «о государственной измене».

Европа
Венгрия
Франция
Виктор Орбан
Флориан Филиппо
расследования
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