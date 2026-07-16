Сийярто проверят на «сговор с русскими» Мадьяр: в Венгрии начато расследование по контактам Сийярто с Россией

Новое правительство Венгрии приступило к расследованию связей бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией, сообщил на пресс-конференции в Будапеште премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Он неоднократно обвинял Сийярто «в сговоре с русскими» и утверждал, что речь якобы может идти «о государственной измене», передает Telex.hu.

При этом он подчеркнул, что не намерен «раскрывать подробности» разбирательства и предсказывать его результат. По его словам, в нем фигурируют многочисленные документы, содержащие государственные тайны.

До этого сообщалось, что венгерский премьер мог повлиять на отставку Петера Сийярто с поста депутата национального парламента Венгрии. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров отметил, что смена власти в стране практически всегда подразумевает обновление управленческой команды.

Ранее Мадьяр сообщал, что на пост министра иностранных дел он предложил Аниту Орбан. Именно она впоследствии и сменила Сийярто на этом посту. 15 лет назад Орбан состояла в правящей партии «Фидес», которую возглавлял экс-премьер Виктор Орбан. В тот период она стремилась снизить зависимость от поставок российского сырья — нефти и газа.