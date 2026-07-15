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15 июля 2026 в 17:12

Стало известно, почему Сийярто ушел из политики

Европеист Федоров: Мадьяр мог повлиять на уход Сийярто из политики

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Венгерский премьер Петер Мадьяр мог повлиять на отставку Петера Сийярто с поста депутата национального парламента Венгрии, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. По его словам, смена власти в стране практически всегда подразумевает обновление управленческой команды.

Я полагаю, что есть конфронтация между нынешним и предыдущим руководством Венгрии. И это могло стать причиной отставки Сийярто. Если к власти приходит новое руководство, то становится очевидно, что важные посты будут предоставлены новым людям. Поэтому на ключевые места правящей элитой, Мадьяром, ставятся близкие к нему по идеологии люди. Премьер всеми силами старается отстранить и действующего президента от должности, не гнушаясь подковерными делами, даже пересматривая конституцию. Это укладывается в схему борьбы за власть, которая, в том числе могла коснуться Сийярто, — пояснил Федоров.

Ранее Сийярто заявил об уходе с поста депутата национального парламента. Он сообщил, что ему поступило предложение занять высокую должность в китайской автомобильной компании BYD. Сийярто занимал свой пост с сентября 2014 года.

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