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15 июля 2026 в 15:20

Сийярто объявил о своей отставке

Сийярто заявил, что сложил полномочия депутата парламента Венгрии

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в Х, что покидает пост депутата национального парламента. Он сообщил, что ему поступило предложение занять высокую должность в китайской автомобильной компании BYD. Сийярто занимал свой пост с сентября 2014 года.

Я подал заявление о сложении с себя полномочий члена парламента. Причиной этого стало получение весьма престижного предложения занять международную должность в одной из ключевых компаний мировой экономики, — написал он.

Ранее глава политической партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что не поддержит кандидатуру действующего министра иностранных дел Петера Сийярто на должность вице-спикера парламента от партии «Фидес». Он потребовал выдвижения нового кандидата.

Мадьяр также сообщал, что на пост министра иностранных дел он предложил Аниту Орбан. Именно она должна сменить Петера Сийярто. 15 лет назад Орбан состояла в правящей партии «Фидес», которую возглавлял премьер-министр Виктор Орбан. В тот период, работая в МИД страны, она стремилась снизить зависимость от поставок российского сырья — нефти и газа.

Европа
Венгрия
Петер Сийярто
отставки
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