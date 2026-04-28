Мадьяр озвучил решение насчет Сийярто на посту вице-спикера парламента

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 16:30

Мадьяр: «Тиса» отказалась поддержать Сийярто на посту вице-спикера парламента

Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Победившая на выборах в Венгрии партия «Тиса» не поддержит кандидатуру действующего министра иностранных дел Петера Сийярто на должность вице-спикера парламента от партии «Фидес», сообщил глава политической партии Петер Мадьяр в соцсетях. Он потребовал выдвижения нового кандидата.

Я заранее заявляю, что «Тиса» не проголосует за Петера Сийярто <...> на пост вице-спикера парламента. Ждем нового кандидата от «Фидес», — написал Мадьяр.

Глава администрации премьер-министра Венгрии и будущий руководитель фракции «Фидес» в новом составе парламента Гергей Гуйяш обвинил оппонентов в нарушении парламентской традиции, и предложил в качестве нового кандидата представителя венгерского правительства Эстер Витайош.

Ранее Мадьяр заявил, что отстранит от власти президента Тамаша Шуйока и еще нескольких высокопоставленных чиновников, если те добровольно не покинут посты до 31 мая. В список вошли глава Верховного суда, председатель Национального управления по делам юстиции, руководитель Конституционного суда и генпрокурор.

Европа
Венгрия
Петер Мадьяр
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.