Мадьяр озвучил решение насчет Сийярто на посту вице-спикера парламента

Победившая на выборах в Венгрии партия «Тиса» не поддержит кандидатуру действующего министра иностранных дел Петера Сийярто на должность вице-спикера парламента от партии «Фидес», сообщил глава политической партии Петер Мадьяр в соцсетях. Он потребовал выдвижения нового кандидата.

Я заранее заявляю, что «Тиса» не проголосует за Петера Сийярто <...> на пост вице-спикера парламента. Ждем нового кандидата от «Фидес», — написал Мадьяр.

Глава администрации премьер-министра Венгрии и будущий руководитель фракции «Фидес» в новом составе парламента Гергей Гуйяш обвинил оппонентов в нарушении парламентской традиции, и предложил в качестве нового кандидата представителя венгерского правительства Эстер Витайош.

Ранее Мадьяр заявил, что отстранит от власти президента Тамаша Шуйока и еще нескольких высокопоставленных чиновников, если те добровольно не покинут посты до 31 мая. В список вошли глава Верховного суда, председатель Национального управления по делам юстиции, руководитель Конституционного суда и генпрокурор.