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07 июня 2026 в 15:21

В Европе внезапно отложили июньский визит Зеленского

HVG: запланированный на 8 июня визит Зеленского в Будапешт отложили

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Christine Olsson/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Запланированный визит президента Украины Владимира Зеленского в Будапешт и встречу с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром отложили, сообщил венгерский портал HVG. По информации источника, встреча должна была состояться в понедельник, 8 июня.

По нашей информации, встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит, — говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел Венгрии в ответ на запрос издания сообщило, что переговоры о месте и времени встречи с Зеленским продолжаются. Однако окончательного соглашения о дате пока не было.

Ранее сообщалось, что Венгрия готова стать площадкой для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Как заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, Будапешт не против оказать дипломатическую и гуманитарную помощь.

После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Мадьяр также пообещал, что Венгрия не станет поставлять вооружения и боевую технику на Украину. Переговоры прошли в Брюсселе и стали первой встречей политиков после смены правительства в Венгрии.

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