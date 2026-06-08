ВСУ прицельно ударили по двум подросткам в ЛНР Пасечник: ВСУ целенаправленно ударили по двум подросткам в Лисичанске

Два подростка, 14 и 15 лет, пострадали от прицельного удара войск Украины в Лисичанске, сообщил в социальных сетях глава ЛНР Леонид Пасечник. Юноши, которые вечером катались на велосипедах, были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

В 18:30 в Лисичанске ВСУ прицельно ударили по двум подросткам, которые катались на велосипедах. Ранения получили 14- и 15-летний юноши. <...> Это очередное свидетельство бесчеловечности и жестокости неонацистского режима, для которого не существует никаких моральных границ, — подчеркнул глава региона.

Пасечник также выразил пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, отметив, что противник целенаправленно атакует детей во время летних каникул. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия инцидента.

Ранее сообщалось, что пять мирных жителей пострадали в Мариуполе, Горловке и Докучаевске ДНР в результате атак ударных беспилотников ВСУ. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.