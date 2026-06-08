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08 июня 2026 в 00:43

Дополнительные запреты введены в одном из южных аэропортов РФ

Росавиация: дополнительные временные запреты введены в аэропорту Краснодара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара (Пашковский), сообщила в своих социальных сетях пресс-служба Росавиации. Мера необходима для безопасности граждан.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточняется в сообщении ведомства.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Краснодара работает по расписанию с 09:00 до 23:00. Введенные ограничения носят дополнительный характер.

Пассажирам и авиакомпаниям рекомендуется следить за обновлениями информации о рейсах. Информация о возможных корректировках в работе воздушной гавани будет опубликована в каналах Федерального агентства воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи. Пресс-служба ведомства проинформировала, что туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров. Сотрудники оценят, как авиакомпании и администрация воздушной гавани выполняют требования федеральных правил. Особое внимание уделят предоставлению услуг при задержках и отменах, своевременному информированию пассажиров о статусе рейсов.

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