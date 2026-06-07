Пассажиров в Сочи взял под «крыло» Ространснадзор Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в Сочи

Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию с задержками авиарейсов в аэропорту Сочи, передает пресс-служба ведомства. Туда направлены инспекторы для проверки соблюдения прав пассажиров.

Ространснадзор взял на особый контроль ситуацию, сложившуюся из‑за задержек авиарейсов в аэропорту Сочи, и направил инспекторов для проверки соблюдения прав пассажиров в условиях задержек и отмен рейсов, — говорится в сообщении.

Сотрудники оценят, как авиакомпании и администрация воздушной гавани выполняют требования федеральных правил. Особое внимание уделят предоставлению услуг при задержках и отменах, своевременному информированию пассажиров о статусе рейсов, а также корректному оформлению документов и ваучеров.

Надзорное ведомство оперативно отреагировало на массовые сбои в расписании сочинского аэропорта. По итогам проверки при необходимости будут приняты соответствующие ситуации меры.

До этого пресс-служба Росавиации проинформировала, что в аэропортах Геленджика и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ведомство не уточнило срок действия ограничений. Актуальная информация появляется в официальных каналах Федерального агентства воздушного транспорта в Сети.