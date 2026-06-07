В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения

В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения

В аэропортах Геленджика и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ведомство не уточнило срок действия ограничений.

Аэропорты Геленджика и Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Республике Крым объявлена беспилотная опасность. Соответствующее предупреждение появилось в приложении МЧС России в 10:51 мск. Спасатели призвали жителей сохранять спокойствие.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Джанкой» между Херсонской областью и Крымом временно перекрыли из-за повреждения моста в Чонгаре после удара ВСУ. По его словам, сроки восстановления будут объявлены позже.

До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что обломки беспилотного летательного аппарата ВСУ повредили рейсовый автобус в Хостинском районе Сочи. В транспортном средстве находились 15 человек.