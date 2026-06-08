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08 июня 2026 в 00:02

Зеленский озвучил, кто из российских бизнесменов приезжал в Киев

Зеленский заявил, что Абрамович приезжал в Киев за посланием Путину

Киев Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Предпринимателем, который посещал Киев для встречи с руководством Украины, был Роман Абрамович, заявил Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News. По его словам, бизнесмен якобы передал от него послание президенту России Владимиру Путину.

Абрамович приезжал в Киев, — уточнил Зеленский.

По его информации, во время встречи якобы обсуждались возможные компромиссы по ситуации на Украине. Однако в ходе переговоров украинский политик отверг любые уступки по Донбассу.

Президент России на ПМЭФ сообщал, что неназванный российский бизнесмен встретился с Зеленским 21 мая по просьбе последнего. Уже на следующий день ВСУ нанесли удар по общежитию колледжа в Старобельске. В Кремле не называли имя предпринимателя, но помощник президента Юрий Ушаков замечал, что «его многие знают». Однако, если Путин не посчитал нужным его назвать, то и его помощники не станут раскрывать фамилию бизнесмена.

Позже Зеленский опубликовал открытое письмо с предложением Путину о встрече в третьей стране. Однако российский лидер подчеркнул хамскую риторику в послании.

Ранее постоянный представитель страны при ОБСЕ Дмитрий Полянский обратил внимание, что открытое письмо Зеленского является провокационным шагом. По его словам, цель письма — создать впечатление, что Украина заинтересована в мирном урегулировании, а Россия — нет.

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