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07 июня 2026 в 22:56

Раскрыто число голосов за партию Пашиняна при голосовании за рубежом

ЦИК Армении: партия Пашиняна получила 330 голосов при голосовании за границей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна, входящая в правящий блок «Гражданский договор», получила 330 голосов в ходе электронного голосования за рубежом на парламентских выборах, сообщил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян. Он представил данные подсчета в прямом эфире.

В голосовании приняли участие 410 избирателей из общего числа лиц, имевших право на электронное волеизъявление, которое было доступно с 26 по 29 мая. По данным Овакимяна, право голоса имели 537 лиц, причем 22 бюллетеня были признаны недействительными.

Помимо лидирующей партии, за блок «Сильная Армения» проголосовали 13 человек, а за блок «Армения» — 8 избирателей. Правом голосовать в электронном формате по законам страны обладали сотрудники дипломатических и консульских представительств Армении, члены их семей, проживающие за границей, а также военнослужащие и учащиеся в длительных командировках или за рубежом.

Ранее Следственный комитет Армении сообщал, что возбудил 59 уголовных дел по фактам нарушений, выявленных на выборах. В результате были задержаны девять граждан.

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