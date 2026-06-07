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07 июня 2026 в 23:13

В Госдуме перечислили основные «летние» схемы мошенников

Депутат Гаврилов: летом мошенники применяют связанные с арендой дач аферы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Летом мошенники выбирают «сезонные» уловки для обмана россиян, заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) в интервью РИА Новости. Злоумышленники активно используют схемы с арендой дач, продажей саженцев, ложными подработками, поддельными путевками и липовыми штрафами от имени администраций или СНТ.

Одна из самых частых мошеннических схем в летний сезон связана с арендой дачи. В объявлении красивые фотографии, приятная цена, хозяин вежливо отвечает и сразу говорит, что желающих много. Дальше просит внести небольшую бронь, чтобы «закрепить даты». После перевода объявление удаляется, телефон замолкает, — рассказал парламентарий.

Кроме того, мошенники могут предложить «купить» участок. На аферу будут указывать попытки «продавца» поторопить потенциального покупателя с авансом. Также аферисты не дадут сразу всю полную информацию по документам.

В чатах СНТ от злоумышленников могут появиться фейковые сообщения. Они будут содержать данные о неких «штрафах» от администрации и сопровождены зараженными QR-кодами или ссылками.

Популярно и появление «магазинов» саженцев. Их «представители» обычно предлагают россиянам некие «редкие сорта», однако в итоге присылают обычные сухие ветки.

Еще похожие способы мошенничества — это продажа «сертификатов на сбор грибов» и предложение «работы бригады», которая якобы займется участком. В обоих случаях аферисты получают аванс и исчезают.

Летние подработки для студентов могут втянуть в преступные схемы через предложение открыть карту для чужих переводов. Аналогичные риски — с путевками и экскурсиями.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что после подозрительного звонка от мошенников, требующих быстро провести денежную операцию, нужно взять паузу. По его словам, дополнительные вопросы также помогут выявить обманщиков.

Общество
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