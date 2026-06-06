Россиянам рассказали, как себя вести после подозрительного звонка

Россиянам рассказали, как себя вести после подозрительного звонка Доцент Щербаченко: после подозрительного звонка нужно взять паузу

После подозрительного звонка от мошенников, требующих быстро провести денежную операцию, нужно взять паузу, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, дополнительные вопросы также помогут выявить обманщиков.

Задавайте вопросы, даже если звонит «руководитель предприятия» или «одноклассник». Подумайте пять секунд, а лучше дольше: берите паузу. Если приходит внезапное сообщение: «Срочно переведи деньги!», сделайте паузу. Отложите телефон, выпейте воды. Аферистам нужен именно моментальный порыв, — заявил он.

Щербаченко отметил, что в случае подозрительного звонка следует обратиться напрямую в официальное ведомство компании, представителем которой представляется абонент. По его словам, такой способ поможет быстро разобраться в происходящей ситуации.

Представьте, что вы — это не вы, а какой-то «другой человек», наблюдатель. Посмотрите на ситуацию со стороны. Перезвоните в официальные учреждения. Если говорят, что звонят «из банка», «милиции», «следствия», «налоговой», «мобильного оператора», положите трубку и наберите официальный номер компании. Дежурная служба или справочная развеют все сомнения, — резюмировал Щербаченко.

Ранее специалист рассказал, что мошенники используют схему «родственник в беде», чтобы выманить деньги, играя на чувствах людей. По его словам, для защиты от аферистов следует связываться с близкими людьми по их проверенным номерам телефона.