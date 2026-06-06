ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 17:01

Россиянам рассказали, как себя вести после подозрительного звонка

Доцент Щербаченко: после подозрительного звонка нужно взять паузу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

После подозрительного звонка от мошенников, требующих быстро провести денежную операцию, нужно взять паузу, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, дополнительные вопросы также помогут выявить обманщиков.

Задавайте вопросы, даже если звонит «руководитель предприятия» или «одноклассник». Подумайте пять секунд, а лучше дольше: берите паузу. Если приходит внезапное сообщение: «Срочно переведи деньги!», сделайте паузу. Отложите телефон, выпейте воды. Аферистам нужен именно моментальный порыв, — заявил он.

Щербаченко отметил, что в случае подозрительного звонка следует обратиться напрямую в официальное ведомство компании, представителем которой представляется абонент. По его словам, такой способ поможет быстро разобраться в происходящей ситуации.

Представьте, что вы — это не вы, а какой-то «другой человек», наблюдатель. Посмотрите на ситуацию со стороны. Перезвоните в официальные учреждения. Если говорят, что звонят «из банка», «милиции», «следствия», «налоговой», «мобильного оператора», положите трубку и наберите официальный номер компании. Дежурная служба или справочная развеют все сомнения, — резюмировал Щербаченко.

Ранее специалист рассказал, что мошенники используют схему «родственник в беде», чтобы выманить деньги, играя на чувствах людей. По его словам, для защиты от аферистов следует связываться с близкими людьми по их проверенным номерам телефона.

Общество
мошенники
россияне
советы
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эмоции Мирры Андреевой после победы в финале «Ролан Гаррос» попали на видео
«Это богатейший человек»: в Крыму раскрыли несметное состояние Зеленского
Ответ Путина Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
Россиянам рассказали, как избежать проблем при покупке вторичного жилья
Жители европейской столицы провели акцию против антироссийских санкций
Российская теннисистка Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»
Школьница получила травму глаза и осколочные ранения после атаки дрона
Личный бренд стал одной из тем ПМЭФ-2026
Россиянка шесть часов просидела в тюрьме с мексиканскими проститутками
Израильские военные расстреляли семимесячного ребенка
Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе
Политолог объяснил, зачем миру суверенный интернет
Сталкер два года угрожает студентке из российского города
В Раде предрекли эвакуацию сразу двух областей Украины
В России могут ввести проверку возраста в интернете
Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе
Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Опрокидывание авто закончилось страшной трагедией в российском регионе
В России призвали не преувеличивать значение визита американцев в РФ
Ракова рассказала о судьбе пациентов с имплантированными руками
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.