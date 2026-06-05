Россиянам рассказали о жуткой мошеннической схеме

Мошенники используют схему «родственник в беде», чтобы выманить деньги, играя на чувствах людей, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, для защиты от аферистов следует связываться с близкими людьми по их проверенным номерам телефона.

Существует популярная мошенническая схема «родственник в беде». Вам приходит звонок или сообщение от человека, выдающего себя за близкого. Он утверждает, что попал в беду и ему срочно нужны деньги. Цель — заставить перевести их под давлением эмоций. Не делайте этого, поддавшись панике. Перезвоните на проверенный номер. Если не удается дозвониться — свяжитесь с другими близкими, чтобы подтвердить ситуацию. Попросите информацию, которую знает только близкий человек. Сохраните переписку и скриншоты, не удаляйте сообщения. Заблокируйте аккаунт мошенника и подайте на него жалобу в мессенджере, — предупредил Щербаченко.

Ранее эксперт по поведенческой экономике Антон Суворов заявил, что мошенники чаще всего достигают успеха не благодаря сложным техническим уловкам, а из-за умения играть на эмоциях людей. По его словам, самая распространенная ошибка — думать о неуязвимости перед обманом.