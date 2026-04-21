Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 11:39

Мадьяр выступил с серьезной угрозой в адрес президента Венгрии

Мадьяр пообещал отстранить от должности президента Венгрии

Петер Мадьяр произносит речь перед толпой сторонников Петер Мадьяр произносит речь перед толпой сторонников Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер венгерской партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил в соцсети X, что отстранит от власти президента Тамаша Шуйока и еще нескольких высокопоставленных чиновников, если те добровольно не покинут посты до 31 мая. В список вошли глава Верховного суда, председатель Национального управления по делам юстиции, руководитель Конституционного суда и генпрокурор.

Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности, — написал он.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» сообщил, что на пост министра иностранных дел он предложил Аниту Орбан. Именно она должна сменить Петера Сийярто. 15 лет назад Орбан состояла в правящей партии «Фидес», которую возглавлял премьер-министр Виктор Орбан. В тот период, работая в МИД страны, она стремилась снизить зависимость от поставок российского сырья — нефти и газа.

До этого бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский выбрал неправильный дипломатический курс в отношениях с будущим премьер-министром Венгрии. По ее словам, Украина сейчас находится в крайне уязвимом положении.

Европа
Венгрия
Петер Мадьяр
отставки
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.