Сотрудники ГАИ попали в серьезное ДТП Машина с сотрудниками ГАИ перевернулась после ДТП в Москве

На юге Москвы патрульный автомобиль ГАИ перевернулся в результате дорожной аварии, сообщил Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва». Инцидент произошел на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки. По предварительным данным, столкнулись две машины, одна из которых была служебной.

Патрульная машина получила серьезные повреждения. У транспортного средства полностью смят кузов, разбиты бампер, капот и все стекла. Обломки деталей разлетелись по проезжей части. На место прибыли сотрудники ДПС и бригада скорой помощи. К данному моменту о пострадавших не сообщается.

Ранее в поселке Приозерный Свердловской области 17-летний юноша спровоцировал массовую аварию, повредив три машины. Несовершеннолетний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением автомобилем Kia и врезался в две припаркованные иномарки. Подросток объяснил полицейским, что машина принадлежит его дяде.

До этого в Саратове два человека получили травмы в результате аварии с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство протаранило дерево. Пострадали две девушки в возрасте 19 и 22 лет. Их госпитализировали.