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07 июня 2026 в 13:46

Обычная поездка в автобусе закончилась для пассажиров ДТП с участием дерева

Два человека пострадали после столкновения автобуса с деревом в Саратове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Саратове в дорожно-транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса пострадали два человека, сообщили ТАСС в областной службе спасения. Машина протаранила дерево, госпитализированы две девушки в возрасте 19 и 22 лет. На месте аварии работают спасатели областной и городской служб спасения, медики центра медицины катастроф и скорой помощи, а также сотрудники ДПС.

В 13:10 (12:10 мск) в службу 112 поступило сообщение о том, что в Заводском районе на Тульской улице у дома № 49/1 водитель, управляя пассажирским автобусом № 18 «А», протаранил дерево. В результате ДТП пострадали два человека, — сказано в сообщении.

Ранее в Москве на 88-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла. На месте аварии работают оперативные службы. Движение на этом участке затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда и заранее планировать маршрут с учетом данного ограничения.

До этого в Вологодской области при столкновении трех машин пострадали шесть человек, включая троих детей. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 403-м километре трассы Сергиев Посад – Череповец. В результате аварии одна из машин съехала в кювет и опрокинулась на крышу.

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