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07 июня 2026 в 16:52

«Бизнес стонет»: Матвиенко высказалась о ключевой ставке

Матвиенко: в ключевой ставке нужен разумный баланс

Валентина Матвиенко Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Высокая ключевая ставка негативно влияет на развитие бизнеса, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью ТАСС. По ее словам, нужно найти справедливое равновесие между контролем инфляции и стимулированием экономического роста.

Я общаюсь с большим количеством людей — и с регионами, и сенаторами, которые представляют регионы. И, конечно же, бизнес просто стонет. От того, что есть возможности, есть потенциал, есть экспортный потенциал, но они не могут его в полной мере реализовать, потому что очень высокая ключевая ставка. Здесь, конечно, нужен разумный баланс между снижением инфляции, которая является важнейшим фактором, и ростом экономики, — сказала Матвиенко.

По ее мнению, экономике нужны более гибкие и оперативные меры, в отдельных случаях — ручное управление. Матвиенко считает, что сейчас особенно востребованы кризисные менеджеры: те, кто умеет принимать решения, брать ответственность и находить нестандартные способы решения экономических проблем.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что к концу 2026 года ожидается снижение ключевой ставки до 10%. По его словам, меры Центрального банка России способствуют сдерживанию инфляции в стране.

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«Бизнес стонет»: Матвиенко высказалась о ключевой ставке
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