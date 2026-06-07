«Бизнес стонет»: Матвиенко высказалась о ключевой ставке

Высокая ключевая ставка негативно влияет на развитие бизнеса, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в интервью ТАСС. По ее словам, нужно найти справедливое равновесие между контролем инфляции и стимулированием экономического роста.

Я общаюсь с большим количеством людей — и с регионами, и сенаторами, которые представляют регионы. И, конечно же, бизнес просто стонет. От того, что есть возможности, есть потенциал, есть экспортный потенциал, но они не могут его в полной мере реализовать, потому что очень высокая ключевая ставка. Здесь, конечно, нужен разумный баланс между снижением инфляции, которая является важнейшим фактором, и ростом экономики, — сказала Матвиенко.

По ее мнению, экономике нужны более гибкие и оперативные меры, в отдельных случаях — ручное управление. Матвиенко считает, что сейчас особенно востребованы кризисные менеджеры: те, кто умеет принимать решения, брать ответственность и находить нестандартные способы решения экономических проблем.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что к концу 2026 года ожидается снижение ключевой ставки до 10%. По его словам, меры Центрального банка России способствуют сдерживанию инфляции в стране.