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07 июня 2026 в 17:45

В Турции увидели прогресс в переговорах США и Ирана

Глава МИД Турции Фидан: США и Иран могли достичь договоренности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США и Иран, вероятно, достигли договоренности по окончательному варианту соглашения, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью базирующемуся в Республике Корея телеканалу JTBC. Министр выразил оптимизм по поводу прогресса в переговорах.

Я полон оптимизма, поскольку регулярно консультируюсь с обеими сторонами, с посредником Пакистаном и с некоторыми другими заинтересованными сторонами в регионе. <...> Я думаю, что обе стороны достигли общего согласия по окончательной версии первоначального проекта соглашения. Я надеюсь, что мы очень скоро получим хорошие новости, — отметил министр.

При этом Фидан обратил внимание на позицию Израиля в контексте дипломатического процесса между Вашингтоном и Тегераном. По его оценке, Израиль считает, что любое соглашение между США и Ираном в текущей форме не отвечает его интересам, в связи с чем предпринимает активные действия с целью сорвать или саботировать переговоры.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает войну США и Израиля против Ирана завершенной. По его мнению, для окончания конфликта должны быть решены вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, с прокси-силами и баллистическими ракетами.

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Хакан Фидан
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