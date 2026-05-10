Нетаньяху назвал условия, при которых война с Ираном будет окончена Нетаньяху заявил, что не считает войну США и Израиля против Ирана завершенной

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает войну США и Израиля против Ирана завершенной. По его мнению, которое приводит американский телеканал CBS News, для окончания конфликта должны быть решены вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, с прокси-силами и баллистическими ракетами.

Она пока не завершена, потому что еще остаются ядерные материалы, обогащенный уран, который нужно вывезти из Ирана. Еще остаются объекты по обогащению, которые должны быть выведены из строя. По-прежнему остаются прокси-силы, поддерживаемые Ираном. Еще остаются баллистические ракеты, которые они по-прежнему намерены произвести, — заявил Нетаньяху.

Отвечая на вопрос о способе вывоза урана, израильский премьер сказал, что нужно «зайти и забрать его». Однако он отказался обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля, отметив, что вывоз урана возможен при достижении соответствующих договоренностей.

Ранее посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи заявил, что переговоры Ирана и США не зашли в тупик. По его словам, о тупике можно говорить только в случае полного прекращения контактов между сторонами. Тирмизи подчеркнул, что стороны по-прежнему ведут диалог через Пакистан.