День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 18:53

Нетаньяху назвал условия, при которых война с Ираном будет окончена

Нетаньяху заявил, что не считает войну США и Израиля против Ирана завершенной

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что не считает войну США и Израиля против Ирана завершенной. По его мнению, которое приводит американский телеканал CBS News, для окончания конфликта должны быть решены вопросы с запасами урана, иранскими объектами по его обогащению, с прокси-силами и баллистическими ракетами.

Она пока не завершена, потому что еще остаются ядерные материалы, обогащенный уран, который нужно вывезти из Ирана. Еще остаются объекты по обогащению, которые должны быть выведены из строя. По-прежнему остаются прокси-силы, поддерживаемые Ираном. Еще остаются баллистические ракеты, которые они по-прежнему намерены произвести, — заявил Нетаньяху.

Отвечая на вопрос о способе вывоза урана, израильский премьер сказал, что нужно «зайти и забрать его». Однако он отказался обсуждать возможное применение вооруженных сил США и Израиля, отметив, что вывоз урана возможен при достижении соответствующих договоренностей.

Ранее посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи заявил, что переговоры Ирана и США не зашли в тупик. По его словам, о тупике можно говорить только в случае полного прекращения контактов между сторонами. Тирмизи подчеркнул, что стороны по-прежнему ведут диалог через Пакистан.

Мир
Ближний Восток
Израиль
Биньямин Нетаньяху
войны
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидного «убийцу» сердца
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.