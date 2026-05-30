Маленькая зарплата, рождение ребенка, мнение об СВО: как живет актер Якин

Александр Якин Фото: Социальные сети
Актер Александр Якин продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Якина

Александр Якин родился 8 июня 1990 года в подмосковном Чехове. Окончил ГИТИС.

Известность ему принесла роль Ромы Букина в комедийном сериале «Счастливы вместе».

«В сериал „Счастливы вместе“ я пробовался с Дашей Сагаловой. Через три дня после этого мне позвонили и поздравили с ролью. Особой радости не испытал. Я только закончил работу в одном проекте плюс в театре было много ролей. Но я все же согласился и не жалею! Когда только начались съемки, я жутко стеснялся, обращался ко всем только на Вы. Но сейчас, после длительной работы, мы чувствуем себя настоящей семьей», — вспоминал Якин.

Также он снимался в лентах «Герой нашего времени», «Восьмидесятые», «Физрук», «Без памяти», «Букины», «Трепачи», «Огрызки» и других. Всего в его фильмографии на данный момент более 20 работ.

В 2015 году Якин женился на однокурснице Анне Зайцевой. В 2023 году он сообщил, что стал отцом.

«Начну с самого важного, что произошло со мной за последнее время! Я стал папой!» — рассказал артист в соцсетях.

Александр Якин Фото: Социальные сети

Чем сейчас занимается Якин

Александр Якин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Номер 13», «Слишком женатый таксист», «Боинг-Боинг» и «Мужчина на все руки».

В скором времени также можно будет увидеть сериал «Кукушкин» с его участием.

По информации с сайта госзакупок, Якин получает небольшую зарплату за спектакль — от 17 тысяч рублей.

«Якин получает от 17 до 79 тысяч рублей за спектакль, правда, все зависит от роли. Левша приносит ему 59 тысяч, Ваня Кудряш — 74 тысячи, а вот Фалалей — всего 17 тысяч», — писал Telegram-канал «Звездач».

Мнение о проведении спецоперации артист не высказывал.

Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
